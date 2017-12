Hit z Biedronki podbił Polskę. Teraz wszyscy ich kopiują

Po glutenie, sojowym mleku, teraz każdy szanujący się hipster sięga po Skyr. Islandzki jogurt na polski rynek trafił jednak nie z blogów kulinarnych czy porad celebrytów, ale dzięki Biedronce. Sieć wprowadziła go na półki pół roku temu. Dziś kopiują jej pomysł już niemal wszyscy. A Polacy w przyszłym roku mogą wydać na skyra nawet kilkadziesiąt milionów złotych.

- Czy jest Skyr? - słyszę w sklepie kilka dni przed świętami.

- Nie ma. Już się sprzedał – odpowiada pracownica.

- Jak to się sprzedał? – odpowiada zdenerwowana kobieta. Zaraz do niej podłącza się kilka następnych: "A czy będzie? Dziś już nie? A kiedy? To jak ja zrobię ciasto?!”

Wyjaśnienia, że pani tylko wykłada towar, a nie go produkuje, niewiele dają. Skyr ma być, i koniec. Bitwa o jogurt nie dziwi. To pierwsze święta z sernikiem z islandzkiego produktu, ale oczywiście tylko w tych domach, w których jogurt udało się dostać.