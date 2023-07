Hiszpania. Zostawiła dziecko w aucie i poszła do pracy. Chłopiec nie żyje

Zostawił dziecko w aucie i poszła do pracy. Chłopiec nie żyje

Dopiero gdy ojciec dziecka przyjechała do żłobka, poinformowano go, że partnerka rano nie zostawił dziecka. Natychmiast skontaktował się z matką dziecka, informując o braku syna w żłobku. Kobieta udała się do samochodu, gdzie znalazła martwe dziecko. Według informacji, jakie podają lokalne media, było to około 15:45.