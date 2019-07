Hiszpania. Ulewa sparaliżowała ruch na lotnisku w Barcelonie

Po intensywnych opadach deszczu władze portu lotniczego El Prat zdecydowały się na jego zamknięcie. Jedno z największych hiszpańskich lotnisk nie działało przez godzinę, co spowodowało ogromne utrudnienia.

Ruch na lotnisku przywrócono po nieco ponad 60 minutach przerwy, ale do utrudnienia występowały jeszcze przez kilkanaście godzin. Duże opóźnienia miało kilkadziesiąt połączeń do całej Europy.

Sytuację dodatkowo utrudnił strajk personelu naziemnego linii lotniczych Iberia. Protestujący co prawda zgodzili się zawiesić akcję protestacyjną do poniedziałku, ale do sobotniego popołudnia z powodu ich strajku odwołano 62 rejsy.

Poranna ulewa oraz strajk pracowników Iberii doprowadziły do chaosu na El Prat oraz do długich kolejek przy punktach informacyjnych.