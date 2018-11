Pożar w porcie w Barcelonie. Żuraw przewrócił się na cysternę

Statek Excellent nie zdążył się zatrzymać przed nadbrzeżem i uderzył dziobem w żuraw portowy. Następnie dźwig przewrócił się na cysternę, co doprowadziło do eksplozji i pożaru. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Portal elperiodico.com podał, że prom należy do włoskiej firma Grandi Navi Veloci. Płynął on z Genui do Maroko, a w Barcelonie miał zabrać na pokład nowych pasażerów. Na statku może płynąć 2230 pasażerów, którzy mogą skorzystać z sali gier, dwóch restauracji oraz baru.