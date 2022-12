Hiszpania uderzyła w banki drakońskim podatkiem. Madryt ratuje się przed zapaścią w kryzysie

W ubiegłym miesiącu ustawa dot. podatku windfall tax została przekazana do rozpatrzenia przez Kongres Deputowanych. Niższa izba hiszpańskiego parlamentu wprowadziła do niej poprawki, a w tym m.in. nałożenie podatku na kwoty powyżej progu 800 mln euro, co jest zgodne z pierwotną propozycją rządu. Wersja zatwierdzona przez Kongres zobowiązywała do odprowadzania podatku wszystkie banki, które nadzorował Europejski Bank Centralny, a ta ostatecznie przyjęta w większości nie dotyczy mniejszych lokalnych pożyczkodawców i jednostek banków zagranicznych w Hiszpanii.