Hiszpania. Prowadził samochód, był pod wpływem narkotyków. Wszystkich

Okazało się, że policyjny tester dał wynik pozytywny na obecność narkotyków. I to wszystkich możliwych do wykrycia środków odurzających. Warto zaznaczyć, że policyjne narkotesty są w stanie wykryć m. in. opiaty, amfetaminę, kokainę, metadon i inne substancje, najczęściej w okresie jednej doby od momentu ich przyjęcia.