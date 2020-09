Hiszpania. Agresywne orki atakują żeglarzy i uszkadzają statki

Hiszpania. Niebezpieczne orki atakują. Naukowcy nie znają wytłumaczenia

Dowództwo hiszpańskiej marynarki wojennej zaapelowało do marynarzy, aby w trakcie żeglowania zachowywali ostrożność i trzymali dystans wobec orek. Jest to jednak trudne, ponieważ to orki zbliżają się do statków i je atakują.