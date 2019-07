Historycznego wyczynu nie będzie. Wiemy więcej o wypadku "latającego żołnierza"

Wysokie fale były przyczyną wypadku francuskiego wynalazcy na środku kanału La Manche. Frank Zapata wpadł do morza podczas próby przelotu na zbudowanym przez siebie flyboardzie.

O wynalazku Zapaty i samym 40-latku świat usłyszał po tym, jak wystąpił jako "latający żołnierz" podczas parady wojskowej w Paryżu . Francuz postanowił wykorzystać swoją popularność i ogłosił, że wyjątkowym wyczynem chce uczcić 110. rocznicę pierwszego lotu samolotem nad kanałem między Wielką Brytanią a kontynentem. Miał to być lot flyboardem z okolic Calais na angielski klif pod Dover.

Urządzenie 40-latka nie ma bowiem tak dużego zbiornika, aby paliwo starczyło na całą 36-kilometrową trasę. To dlatego w połowie zaplanowano tankowanie na niewielkiej platformie, zamocowanej na łodzi.

To wtedy miał miejsce wypadek. - Chodziło o wysokie falowanie. Zabrakło dosłownie kilku centymetrów... - powiedział członek zespołu 40-latka w rozmowie z telewizją BFM.

- Coż, to dla nas duże rozczarowanie. Stało się tak, choć manewr tankowania ćwiczyliśmy dziesiątki razy - dodał współpracownik Francuza.

Zapacie nic się nie stało. - Tuż po upadku na powierzchnię wydobyli go płetwonurkowie... To tak właśnie się dzieje, w pewnym momencie nadszedł jakiś wielki podmuch - powiedziała dziennikarzom Krystel Zapata, żona wynalazcy.

Po godz. 12 Francuz został przewieziony do Francji. Początkowo na popołudnie zapowiadano konferencję prasową 40-latka, ale nie jest pewne, że zostanie ona zwołana.

Komenatorzy spodziewają się, że wynalazca ogłosi nowy termin lotu przez La Manche. - On na pewno to zrobi. Jeszcze raz podejmie próbę, bo on nigdy się nie poddaje - stwierdziła żona Francuza.