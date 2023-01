Historyczne wydarzenie. Takiej uroczystości jeszcze nie było

O godzinie 9:30 rozpoczęły uroczystości pogrzebowe Benedykta XVI. To pierwsza w dziejach taka ceremonia - obecny papież będzie żegnał swojego poprzednika. Benedykt XVI zostanie pochowany w Grotach Watykańskich w miejscu, gdzie przez sześć lat, do chwili beatyfikacji w 2011 roku, znajdował się grób Jana Pawła II, przeniesiony następnie do bazyliki Świętego Piotra. Transmisję z watykańskich uroczystości możecie śledzić na stronie Wirtualnej Polski.