Historyczne osiągnięcie na Księżycu. Nagranie to dowód

Kolejny kraj ma szansę dołączyć do elitarnego grona państw, które mogą pochwalić się udanym lądowaniem ich statku kosmicznego na Księżycu. Po USA, ZSRR czy Chinach mogą dokonać tego Indie. Wszystko za sprawą sondy Chandrayaan-3 należącej do indyjskiej agencji kosmicznej, która w środę powinna wylądować na powierzchni Srebrnego Globu. Agencja AP udostępniła nagrania przesłane w ostatnich dniach przez Chandrayaan-3, na których widać m.in. dokładne miejsca, gdzie niegdyś lądowały statki kosmiczne wyżej wymienionych krajów. Chandrayaan-3 wyposażony w lądownik i łazik wystartował 14 lipca z południowych Indii. Lądowanie ma nastąpić w miejscu Srebrnego Globu, którego do tej pory nie odwiedzano, w rejonie bieguna południowego, który cieszy się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Przyszłe misje księżycowe mogłyby korzystać z nich zarówno dla zaopatrzenia załogi w tlen i wodę, jak i produkcji paliwa. Co ciekawe, w ten sam rejon zmierzała w weekend rosyjska sonda Łuna-25, ale jej misja zakończyła się niepowodzeniem i roztrzaskaniem lądownika.