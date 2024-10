Historyczne odkrycie w Narwi. "Wszystkie tajemnice polskiej marynarki"

Po sprzedaży do Rosji statek, już pod nazwą "Zwiezda" ("Gwiazda"), służył w Prypeci jako jednostka cywilna. W wyniku polsko-ukraińskiej ofensywy na Kijów w 1920 r. okręt przechwycili polscy żołnierze i wcielili go do nowopowstałej Flotylli Pińskiej. W maju 1921 r. nadano mu nową nazwę "Gwiazda", a pierwszym dowódcą został kmdr por. Dominik Małecki.