Historyczne odkrycie lądownika na Marsie. NASA nazwała je potworem

Rekordowe dla Marsa trzęsienie miało miejsce 4 maja. NASA podkreśla, że na Ziemi taka siła zjawiska nie byłaby spektakularna – zostałaby określona mianem umiarkowanego. Jednak na Czerwonej Planecie (i każdej innej poza Ziemią) jest to absolutny wyjątek, gdyż na Marsie odnotowuje się dużo mniejszą aktywność sejsmiczną. Nic więc dziwnego, że to wydarzenie wzbudziło ogromne zainteresowanie naukowców, którzy nie wiedzą jeszcze, co stanowiło przyczynę tak silnego trzęsienia. Bardzo możliwe, że spowodowała je aktywność wulkaniczna.