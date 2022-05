Suchy szron na powierzchni Marsa. Niezwykłe odkrycie naukowców z NASA

Naukowcy widzieli już wcześniej w niektórych miejscach biało-niebieski nalot, lecz dopiero spojrzenie na te same miejsca przy użyciu kamery termicznej, dało niezwykłe rezultaty. Szronu było znacznie więcej, niż widać było na wcześniejszych zdjęciach. Skąd zatem ta rozbieżność? Na powierzchni Czerwonej Planety znajduje się tzw. suchy szron, czyli zmrożony dwutlenek węgla. Zdaniem specjalistów nie widać go ze względu na rzadką atmosferę na Marsie. Gromadzi się w ciągu nocy, natomiast o świcie znika w ciągu zaledwie kilku minut. Dwutlenek węgla nie topnieje, a wręcz znika, wyparowuje, gdy tylko zaczną padać na niego promienie słoneczne. To, co sprawia, że nie widać go zbyt dobrze na zdjęciach z satelity, to fakt, że szron wymieszany jest z pyłem, który zwyczajnie go maskuje.