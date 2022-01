Hipokryzja Konfederacji? Internauci znaleźli stare wpisy posłów partii

Także archiwalne wpisy w mediach społecznościowych stają w sprzeczności z obecnym stanowiskiem partii. "Facebook, YouTube, Twitter to są prywatne firmy oferujące swoje serwery jako forum. Jeżeli ustalają, że bardziej przychylnie patrzą na poglądy lewicowe niż prawicowe, to mają do tego prawo, tak jak TVP ma prawo nie zapraszać nikogo, kto ma poglądy wolnorynkowe i nie popiera ani PiS-u, ani PO" - pisał Artur Dziambor na początku 2018 roku.