"HIMARS" z własną piosenką. Ukraińcy opublikowali nowy hit twórców "Bayraktar"

Za jedno z wielkich wojennych osiągnięć Ukrainy należy przyjąć ogromnego ducha walki. Niedawno ukraińskich żołnierzy zagrzewał do bojów hit "Bayraktar", sławiący sukcesy na froncie, zdobywane przy pomocy rozpoznawczo-bojowych tureckich dronów. Obecnie głośno jest o tym, jak wojsko ukraińskie miażdży siły wroga dzięki mobilnym amerykańskim wyrzutniom rakiet HIMARS. Wojska Lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy udostępniły na swoim Facebooku kolejne nagranie twórcy hitu "Bayraktar". Tym razem bohaterem piosenki jest wspomniany HIMARS. Słowa, muzyka, przedstawione sceny – wszystko to nie tylko zagrzewa żołnierzy do walki, ale też sławi na cały świat sukcesy Ukrainy i pokazuje, jak ważna jest pomoc państw zachodnich w walce z Rosją. "Za rakietą rakieta. Na paskudnych wrogów wypuszczamy cały nasz gniew. HIMARS!" - tak brzmią pierwsze słowa piosenki, która już szturmem zdobywa internet.