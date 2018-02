"Hieny cmentarne". Czarzasty o autorach ustawy dezubekizacyjnej

Przewodniczący SLD odniósł się do proponowanej przez PiS nowelizacji ustawy, która daje MON możliwość pozbawiania stopnia oficerskiego, również pośmiertnie.

- Czekamy, jak ten projekt będzie wyglądał i jakiej grupy ludzi będzie dotyczył. Według wstępnych zapowiedzi miał objąć 200 tysięcy wojskowych w skali kraju. To kwestia degradacji z dumy, godności oficerów wojska polskiego, którzy służyli do 90. roku. Jeżeli to zrobią, to mamy bardzo precyzyjną, konkretną odpowiedź, która zaboli - zapowiedział Czarzasty na antenie Polsat News.