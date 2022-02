Henryk Kowalczyk nowym ministrem finansów? "Nie życzę mu tego"

Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk wymieniany jest w mediach jako kandydat na nowego ministra finansów. Doniesienia komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Polski 2050 Paweł Zalewski. - Ja panu premierowi, ministrowi rolnictwa dobrze życzę, w związku z tym nie życzę mu bycia ministrem finansów. Polski Ład - nazwa zawiera pojęcia sprzeczne, bo to ani ład, ani polski, tylko pisowski - jest programem nie do poprawienia. To jest system, który zawiera tak dużo pułapek, że powinien być przerwany - stwierdził. - Powinniśmy wrócić do rozwiązań z ubiegłego roku i dać sobie rok, żeby zmienić go w taki sposób, aby nie było w nim wad. Żaden nowy minister finansów nie jest w stanie poprawić tego bubla - przekonywał Zalewski.