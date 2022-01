"Heheszki w kasku". Kpiny z Andrzeja Dudy. Arłukowicz bezlitosny

Pracujący emeryci i osoby z niepełnosprawnościami - to za nimi ma wstawić się prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa dostrzega błędy w Polskim Ładzie i wkrótce będzie rozmawiać na ten temat z najważniejszymi przedstawicielami rządu - zdradzili nam doradcy prezydenta. Doniesienia WP komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski były minister zdrowia, europoseł Bartosz Arłukowicz (PO). - Widziałem w weekend pana prezydenta, który po chorobie, po zakażeniu wirusem, pierwszą decyzję, jaką podjął, powiedział, że jest to jedna z najważniejszych decyzji w jego prezydenckim kalendarzu, to pojechał po prostu na narty. W sytuacji, w której umarło 100 tys. ludzi, w której dziesiątki tysięcy ludzi jest aktualnie chorych, tysiące ludzi są na respiratorach, prezydent państwa, który robi sobie heheszki w kasku narciarskim, nie jest poważnym człowiekiem. W związku tym nie zamierzam kłaść żadnych nadziei w decyzjach Andrzeja Dudy. Uważam, że nie ma żadnego większego znaczenia w życiu politycznym, zajmuje się jeżdżeniem na nartach. Okej, niech to robi. My chcemy zajmować się pandemią i ratowaniem ludzi - stwierdził Ałukowicz.