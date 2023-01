Harry "ośmieszył" brata. Burza po premierze pamiętnika

Dziesiątki intymnych szczegółów, kłótnie i oceny członków rodziny - w tym m.in. brata. Tak wygląda pamiętnik księcia Harry'ego, który miał właśnie swoją premierę. Tylko pierwszego dnia sprzedaży kupiło go ponad 400 tys. Brytyjczyków, co spowodowało, że stał się on najszybciej sprzedającą się książką w kategorii non-fiction w historii. Pozycja, jeszcze przed publikacją, wzbudzała ogromne kontrowersje. Recenzent "The Timesa" zauważał, że jest ona pełna trywialnych skarg i absurdalnych żali sprzed lat związanych z jego statusem jako drugiego, "zapasowego" syna. I to właśnie relacje z bratem, jak podkreślał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Artur Kieruzal z Radia 357, są jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów wspomnień księcia Harry'ego. - Wielu Brytyjczyków właśnie w ten sposób odbiera zachowanie księcia Harry'ego. Jest to poczucie ośmieszania następcy tronu, który według wielu Brytyjczyków, jest trochę kopią króla Karola III - w zachowaniu, podejściu, utrzymaniu pewnej powagi. To wpływa na ten aksamitny obraz Williama. Te opisy m.in. z podlondyńskiej posiadłości Harry'ego, gdzie miał w 2019 roku przyjść William, robiąc awanturę po tym, jak Meghan miała niewłaściwie zachować się wobec Kate. Doszło do awantury i powalenia Harry'ego na ziemię. Kolejny raz, kolejny opis, który trudno zweryfikować. Albo dajemy wiarę temu, co pisze Harry, albo nie. Ale jeśli jest to prawda, to rzeczywiście bardzo źle świadczy o przyszłym królu - podkreślał Kieruzal.

Rozwiń