Hanna Zdanowska: wybory parlamentarne przegraliśmy na własne życzenie

Powiem szczerze, wybory parlamentarne były dla opozycji do wygrania. Przegraliśmy je na własne życzenie - twierdzi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Jest też pełna obaw o wynik wyborów prezydenckich.

Hanna Zdanowska, w rozmowie z portalem Onet.pl, przyznaje, że wiele osób namawia ją do tego, by startowała w wyborach prezydenckich. - Ale moje miejsce jest w Łodzi - zapewnia.

Prezydent Łodzi uważa, że opozycja powinna wykreować jednego wspólnego kandydata na prezydenta. - Społeczeństwo jest już potwornie zmęczone tym, co się dzieje, tym jak jest na siłę dzielone, jak wielkie rodzą się podziały. I jeśli my, czyli partie prodemokratyczne, nie będziemy potrafili pokazać w takiej sytuacji jedności, to ludzie mogą nam pokazać czerwoną kartkę - tłumaczy.