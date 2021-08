Hanna Zagulska wywołała burzę. Aktywistka znów prosi o wsparcie finansowe

"No to przypał. Spuchła mi bateria do lapka, przelewów nie ma, a ja już i tak je wszystkie mam rozplanowane w płatności. Stacjonarnego nie wezmę ze sobą na spotkanie, ani do mamy, ani do pociągu i biblioteki. Jeśli możecie mi pomóc, bardzo proszę" - napisała Zagulska, apelując o wsparcie finansowe. We wpisie dołączyła również link do portalu zrzutka.pl, przez który chętni mogą wpłacać pieniądze.