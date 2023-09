Handlowa niedziela nie wróci. Metoda "na wypożyczalnię" nielegalna

Nie pomogły zmiany w KRS

Jak informuje portal biznes.trojmiasto.pl, jedna z firm, w sprawie której zapadł wyrok SN, aby ominąć zakaz niedzielnego handlu, założyła w sklepie wypożyczalnię sprzętu sportowego. W tym celu spółka wpisała do swojego KRS-u "wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego" jako pozostałą działalność. Również pracownicy mieli dokonane aneksy do swoich umów. Do ich obowiązków dodano wypożyczanie sprzętu sportowego.