"Handelsblatt" o polskiej prezydencji: nie oczekujmy cudów

"Jeżeli chodzi o Europę, to raczej nie ma bardziej doświadczonego polityka niż polski premier" – pisze w poniedziałek (6.01.2024) niemiecki dziennik gospodarczy "Handelsblatt". Przypomina, że Donald Tusk był przewodniczącym Rady Europejskiej oraz Europejskiej partii Ludowej, a teraz, jako szef rządu, po raz drugi (po 2011 roku) przejął przewodnictwo w Radzie UE. "Doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym bardzo może przydać się Tuskowi, bo UE stoi w obliczu ogromnych wyzwań" – dodaje dziennikarz niemieckiej gazety Ivo Mijnssen.

Ocenia, że do tej sytuacji pasuje centralny temat polskiej prezydencji: bezpieczeństwo – "w sensie geopolitycznym, ale także w odniesieniu do energii, żywności i konkurencyjności". "We wszystkich tych dziedzinach Europa ma być bardziej wiarygodna i silniejsza" – pisze "Handelsblatt".

Według gazety po półrocznej prezydencji Węgier, "którą cechowały blokady, samodzielne inicjatywy i spory", ci, którzy chcą wzmocnienia UE, liczą na nowy impuls od Tuska. "Ale nie powinni oczekiwać cudów. Zwłaszcza w nadchodzących sześciu miesiącach klucz do rozwiązania wielu problemów nie będzie leżał w Brukseli – a Polska ma ograniczony interes w tym, by to zmienić" – ocenia Ivo Mijnssen.

Warszawa stawia na USA

Jako przykład autor podaje plany związane ze wsparciem Ukrainy, których powodzenie zależeć będzie od tego, co zrobi przyszły prezydent USA Donald Trump, a najważniejsi europejscy sojusznicy Ukrainy "nie mają ani woli, ani siły, aby zdecydowanie wzmacniać Kijów niezależnie od Amerykanów". Paryż i Berlin są osłabione z powodu wewnętrznej sytuacji politycznej, a siły sceptyczne wobec Ukrainy wzmacniają się, ocenia niemiecki dziennikarz. Dodaje, że ambitne plany dotyczące europejskiej polityki obronnej nie budzą entuzjazmu nie tylko w Budapeszcie, ale także w Niemczech i Holandii.

"Jako przewodniczący Rady UE, Tusk nie będzie również zdecydowanym zwolennikiem europeizacji zbrojeń. Warszawa koncentruje się na wzmacnianiu własnej armii i planuje wydatki wojskowe na poziomie 4,7 procent produktu krajowego brutto w 2025 roku. Kluczowym partnerem są tu Stany Zjednoczone. Zachodni Europejczycy i pomysły Macrona dotyczące ‚strategicznej autonomii' od Waszyngtonu nie budzą zaufania. Tusk odrzuca również francuską inicjatywę utworzenia europejskich sił pokojowych w Ukrainie" – wylicza Mijnssen.

"Sprzeczności w sprawie Ukrainy"

Do tego – jak pisze – dochodzą "sprzeczności w polityce Polski wobec Ukrainy". Wprawdzie oba kraje uważają Rosję za głównego wroga, a w 2022 roku Warszawa wsparła Kijów całym sprzętem wojskowym, jaki był do dyspozycji. "W międzyczasie jednak nastroje się mocno ochłodziły. Uchodźcy, historyczne tematy sporne i przede wszystkim liberalizacja ukraińskiego importu rolnego prowadzą do stałych napięć" – dodaje niemiecki dziennikarz.

"Oznacza to, że choć Warszawa opowiada się za integracją europejską krajów na Wschodzie i Bałkanów Zachodnich, to nie posunie tego zdecydowanie naprzód. Polska chce otworzyć poszczególne rozdziały negocjacyjne z Ukrainą w pierwszej połowie roku, ale w umiarkowanym tempie. Absolutnie nie jest zainteresowana szybką liberalizacją rynku dla ogromnego ukraińskiego sektora rolnego. Rząd już teraz zmaga się z ciągłymi protestami rolników" – pisze.

Kluczowe wybory prezydenckie

Zdaniem autora "pragmatyk Tusk" nie uszczęśliwi ani eurosceptyków ani euroentuzjastów. Być może dlatego będzie w stanie pośredniczyć w kompromisach, na przykład w dziedzinie energii, w której Polska stawia na elektrownie atomowe i źródła odnawialne, albo w sprawie migracji.