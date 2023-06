Hamish Harding to jeden z pasażerów zaginionej łodzi podwodnej. Kim jest?

W 2021 roku Hamish Harding wraz z Victorem Vescovo wzięli udział w wyprawie do najgłębszego punktu Oceanu Spokojnego, Rowu Mariańskiego. Rok później mężczyzna wziął udział w misji Blue Origin NS-21 - jako jeden z sześciu astronautów, którzy udali się w kosmos w piątym locie kosmicznym rakietą New Shepard. Do Hardinga należą również trzy rekordy Guinnessa - w tym ten, za najdłuższy czas spędzony w najgłębszym miejscu oceanu, który ustanowił w 2021 roku.