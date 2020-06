Astronautka NASA przeszła do historii. Była zarówno w przestrzeni kosmicznej, jak i w głębinach Rowu Mariańskiego

NASA. Kathy Sullivan przeszła do historii

- Zobaczenie osobiście Rowu Mariańskiego, to coś niesamowitego. To robi różnic. Żaden szanujący się biolog morski nie byłby w stanie odmówić zaproszenia do udziału w tej misji - cytuje Sullivan CNN Travel. Przed nurkowaniem w głębinach Rowu Mariańskiego Sullivan przeszła profesjonalne szkolenie, by sprostać trudnej misji.