"Hamas już ma". Broń z Norwegii trafia do Izraela

Norwegia nie eksportuje broni do krajów pogrążonych w wojnie. Wyjątkiem jest firma Nammo, której jednym z dwóch udziałowców jest Skarb Państwa (50 proc. udziałów ma Norwegia, a drugie 50 - fińska spółka zbrojeniowa). Siedziba firmy znajduje się w Norwegii, ale ma fabryki również za granicą, w tym m.in. w Stanach Zjednoczonych - norweski dziennik "Dagbladet" opisuje paradoks, polegający na tym, że choć do Izraela nie trafia broń bezpośrednio z Oslo, to izraelska armia i tak korzysta z norweskiego sprzętu, bo jest on produkowany gdzie indziej. A Norwegia na tym zarabia.