Niemcy demaskują kłamstwa o Strefie Gazy

Konflikt między Izraelem a Palestyną dotkliwie odczuli Niemcy, gdzie co rusz organizowane są kolejne nielegalne demonstracje propalestyńskie. Niejednokrotnie już dochodziło do aktów przemocy i zamieszek, w których ranni zostali policjanci. Doszło nawet do tego, że Żydzi muszą ukrywać swoją tożsamość.