Halloween 2019 już w tym tygodniu. Kiedy wypada to święto? Jakie stroje i dekoracje przygotować? Halloween to amerykańskie święto strachów, dobrej zabawy z przyjaciółmi i powrotu do lat dzieciństwa. Kiedy wypada Halloween 2019? Jak możesz obchodzić ten dzień? Jakie dekoracje warto przygotować? Halloween 2019 już za kilka dni. Sprawdź, kiedy wypada ten dzień, jakie wybrać przebrania i stroje. Kiedy Halloween 2019? Skąd wzięło się święto duchów? Halloween odbywa się co roku 31 października, w wigilię Święta Wszystkich Świętych. Tym razem będzie to czwartek. Święto to wywodzi się z przedchrześcijańskich obchodów końca lata. Celtowie, Słowianie i Germanowie wierzyli, że na jesieni duchy przodków powracają na ziemię, by odwiedzić swoje dawne mieszkania i zjeść posiłek. Ludzie przygotowywali dla swoich zmarłych jedzenie, pozostawiali otwarte drzwi domów, ucztowali na cmentarzach. Halloween stopniowo oderwało się od tradycji chrześcijańskiej, która usiłowała połączyć go ze wspomnieniem świętych i dusz czyśćcowych. Obecnie ten zwyczaj jest całkowicie skomercjalizowany. Stroje na Halloween. Od duchów i wampirów po superbohaterów W Polsce Halloween nie jest obchodzone tak chętnie, jak w Stanach Zjednoczonych. Jednak i w naszym kraju będziemy mieli wiele okazji do zabawy. Nie można na niej zabraknąć strojów. Miłośnicy strachów i horrorów stają przed dylematem – zrobić własne maski lub stroje czy też je wypożyczyć? Panie mogą spróbować własnoręcznie zrobić strój wiedźmy. Kapelusz, wyrazisty makijaż, czarny kot na pewno ożywią tę klasyczną stylizację. Należy jednak wziąć pod uwagę kostium czarownicy Diaboliny z filmu z Angeliną Jolie. Jej korona zrobi furorę na każdej imprezie. Panowie chętnie wybiorą strój wampira, dający okazję do tysiąca żartów z czarnym humorem. Jednak warto poświęcić hrabiego Draculę na rzecz przebrania się za jednego z bohaterów kultury popularnej. Czarny garnitur, czarny krawat, czarna koszula, do tego długie włosy i pistolet – tyle wystarczy, by zamienić się w niepokonanego Johna Wicka. Halloween 2019. Zrób własną dynię Symbolem Halloween jest wydrążona dynia ze strasznym uśmiechem. Lampion z łatwością wyrzeźbi nawet dziecko. Wystarczy ostry nóż, pomysł na straszną minę, podgrzewacz albo mała elektryczna lampka. Nic tak jak tradycyjna dynia nie podkręci klimatu Halloween. Oprócz dyni zwyczajnej, na Halloween możesz wykorzystać małe dynie hokkaido, podłużne dynie piżmowe, białopomarańczowe lub białozielone dynie sweet dumpling. Kiedy wytniesz je i zaaranżujesz w dyniową rodzinkę, powstanie niepowtarzalny efekt. Twoja dynia nie musi mieć twarzy. Użyj wiertarki, aby zrobić w wydrążonym warzywie dziurki o różnej wielkości. Powstanie wspaniały lampion, rzucający światło na cały pokój. Ozdoby na Halloween. Zrobić je czy kupić? Dekoracje na Halloween można łatwo zrobić z kolorowego papieru, włóczki, plastikowych naczyń. Te ostatnie możesz pomalować i narysować im straszne uśmiechy. Będą się dobrze komponować ze świecącymi dyniami. Sufit i ściany przystrój girlandami i nietoperzami z papieru i dzierganą pajęczyną. Garść umiejętnie rozłożonych podgrzewaczy sprawi, że w domu zapanuje mroczny nastrój. Jeśli nie masz czasu na zrobienie halloweenowych dekoracji, skorzystaj z oferty sklepów. Plastikowe pająki i czaszki będą świetnym rozwiązaniem. Poszukaj sztucznej głowy zombie albo martwej panny młodej na baterie. Wyobraź sobie, jak naturalnej wielkości szkielet powita przebranych gości.