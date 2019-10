WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze halloween Przemysław Batorski 1 godzinę temu Dekoracje i ozdoby na Halloween 2019. Jak przygotować dom i mieszkanie Halloween 2019 obchodzimy pod koniec października. Z tej okazji miłośnicy strachów ozdabiają swoje domy i organizują tematyczne imprezy. Dowiedz się, jakie dekoracje zrobić tego dnia dla dzieci, przyjaciół i gości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Halloween 2019. Sprawdź, jakie ozdoby i przekąski przygotować na Halloween. (123RF) Dekoracje na Halloween można oczywiście kupić, ale więcej frajdy da ich samodzielne przygotowanie. W zabawę możesz włączyć dzieci i zaplanować dla nich aktywny, pełen wrażeń wieczór. Dekoracje na Halloween 2019. Zrób to sam Klasycznym motywem przewodnim Halloween będzie oczywiście dynia. Od dyni zwykłej do dyni hokkaido – zróżnicowany wybór warzyw spodoba się dzieciom. Kilka dyniowych głów nada się doskonale do przyozdobienia domu czy mieszkania. Wystawione za okno czy próg, dynie mogą przetrwać nawet dwa tygodnie. Efektowne i niedrogie dekoracje przygotujesz ze słoików obklejonych bandażami – będą one przypominać mumie. Umieść w środku świeczki, by wytworzyć atmosferę oczekiwania na zabawę. Lampiony różnych kształtów i rozmiarów przygotujesz z kanistrów i innych plastikowych naczyń. Najstraszniejszą noc w roku ozdobią girlandy z kolorowego papieru – pod warunkiem, że kolorem tym będzie czarny. Pod dyniami czy czarnym materiałem możesz ukryć cukierki i zachęcić dzieci, by ich poszukały. Garść umiejętnie rozłożonych podgrzewaczy zagwarantuje wrażenie przyjemnego mroku. Ozdoby na Halloween 2019. Dekoracje można zjeść Halloween trudno sobie wyobrazić bez czerwonego koloru. Uruchom wyobraźnię, by wykonać krwawiące świece czy narysować wydrążonej dyni drapieżny uśmiech. Z czarnej włóczki upleć pajęczyny i zawieś je na lampach czy na ścianach. Wykorzystanych przedmiotów nie musisz wyrzucać, wystarczy rozebrać dekoracje i użyć ich składników do czegoś innego. Dekoracje na Halloween mogą być jadalne. Przyrządź "odcięte palce" z parówek z tortillą i ketchupem. W sklepie możesz kupić niewinne lizaki w kształcie duchów, które na pewno przypadną do gustu najmłodszym. Miąższ i pestki wydrążonych dyń mogą posłużyć do zrobienia ciasta. Dobrym pomysłem będzie upieczenie sernika dyniowego z kajmakiem i cynamonem czy ciasta czekoladowego, przypominającego mały szkielet. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące