Hałasy, awantury i pozostawione resztki jedzenia. Sąsiedzi kebaba są wściekli

Lokal z kebabami jest czynny całą dobę, a to właśnie ta kwestia budzi największe kontrowersje wśród mieszkańców. "Nie mam nic przeciwko temu, że prowadzenie tego miejsca powierzone jest osobom z zagranicy. To nie jest problem. Problemem jest fakt, że funkcjonują przez całą dobę" - mówiła w rozmowie z reporterem "Interwencji" pani Marta, która mieszka nad lokalem. Jej matka dodaje, że uciążliwe staje się głośne odtwarzanie muzyki z telefonów komórkowych oraz z samochodów zaparkowanych w okolicy. W nocy słychać śpiewy, a niekiedy dochodzi do awantur.