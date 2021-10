Gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem. Arłukowicz wskazał przyczynę

W środę rano Waldemar Kraska zdradził w Polskim Radiu, że służby odnotowały 2085 nowych zakażeń koronawirusem. Do gwałtownego wzrostu przypadków odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Bartosz Arłukowicz. - To, że czwarta fala się rozpędza jest już pewne - wskazał europoseł. Według polityka przyczyną tego zjawiska jest bardzo niski poziom wyszczepień w Polsce. Gość WP jako problem wskazał także politykę prowadzoną przez rząd i prezydenta. Jak dodał, "z jednej strony mówi się: szczepcie się, a z drugiej strony flirtuje się z antyszepionkowcami". - To coś niespotykanego w Europie - dodał. - Jesteśmy jednym państwem w Europie w tej chwili, a może na świecie, gdzie rozpędza się czwarta fala, są tysiące zakażeń, a lekarze, pielęgniarki, ratownicy i diagności koczują w namiotach przed Kancelarią Premiera - wyjaśnił Bartosz Arłukowicz.