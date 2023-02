Gwałtowna zmiana pogody. Wichura nadejdzie nagle

Do czwartku nad Polską utrzyma się ciepłe powietrze polarno-morskie, które napłynęło do nas w związku z rozległym wyżem Feuka. Do końca tygodnia w ciągu dnia w najcieplejszym momencie doby na południowym zachodzie na termometrach zobaczymy 11 st. C, przez 7 st. C w centrum po 5 st. na wschodzie.