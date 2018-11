Guru antyszczepionkowców szuka poparcia u ojca Rydzyka. Trafia w czuły punkt, aborcję

Jerzy Zięba szuka poparcia dla antyszczepionkowych teorii w mediach ojca Tadeusza Rydzyka. Chce wystąpić w "Rozmowach niedokończonych" w TV Trwam i ujawnić dowody na rzekome kłamstwa ministra zdrowia. Przygotował nową, wstrząsającą teorię: szczepionki wyhodowane na tkankach dzieci z aborcji.

Jerzy Zięba, internetowy guru środowisk antyszczepionkowców zainkasował ostatnio kilka mocnych ciosów ze strony obozu zdrowego rozsądku. Jego teoria o spisku firm farmaceutycznych i "utylizowaniu w polskich dzieciach szczepionek na odrę z kończączym się terminem ważności do 31 grudnia 2018" została obalona w gruzy. Wystarczyło, że lubelski Sanepid opublikował zdjęcia z magazynu leków . Szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce mają ważność do marca oraz lipca 2020 roku. W Lublinie, gdzie pojawiło się ognisko zachorowań na odrę, urzędnicy inspekcji sanitarnej notują duże zainteresowanie szczepieniami profilaktycznymi.

Minister Zdrowia: szczepionki nie mają nic wspólnego z aborcją

Jednak Jerzy Zięba nie odpuszcza. Zarzuca kłamstwo ministrowi zdrowia, Łukaszowi Szumowskiemu, który występując w Telewizji Trwam musiał zaprzeczyć kolejnej, wykorzystywanej przez antyszczepionkonkowców, teorii. - Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Szczepionki, które aktualnie mamy, nie pochodzą z linii komórkowych zabitych dzieci. (...) Nie mają nic wspólnego z aborcją - powiedział Łukasz Szumowski. Ponadto, powołując się na rejestry dotyczące powikłań po szczepieniach dodał, że przypadki ciężkich powikłań są niezwykle rzadkie. Zdarzają się raz na milion, ale i tak w większości są leczone. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi szczepień u Polaków nie ma już przypadków odry rodzimej. Ogniska choroby pojawiają się ze względu ma przyjazd do kraju osób nieszczepionych np . z Ukrainy.

Z treści apelu wynika, że Jerzy Zięba gotów jest wystąpić 15 lub 16 listopada w audycji "Rozmowy niedokończone". Jedno z rzekomych kłamstw miałoby dotyczyć pochodzenia tzw. linii komórkowych, na których opracowano szczepionki. Chodzi o to, że szczepy wirusa różyczki (część szczepionki MMR) miały być namnażane na ludzkich komórkach macierzystych. Postęp technologiczny umożliwia już produkowanie szczepionek w oparciu o linie komórek odzwierzęcych - do czego nawiązał minister zdrowia. Pierwotnie, tkanki pochodziły jednak od dwojga dzieci (z USA i Wielkiej Brytanii), uśmierconych w wyniku aborcji w latach 60. Do niedawna ta sprawa budziła wątpliwości etyków. Eksperci tłumaczyli już wielokrotnie, że aborcji nie dokonano bezpośrednio w celu pobrania komórek. Mało tego, stosowanie takich szczepionek zaakceptowali przedstawiciele towarzystwa naukowego Papieska Akademia Życia. To ze względu na wyższy cel, czyli ochronę życia dzieci oraz zdrowia społeczeństw.