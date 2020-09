Grzybobranie. W Polsce możesz zbierać grzyby do woli. Są kraje, gdzie obowiązuje zakaz

Grzybobranie. Nie wszędzie w Europie jest legalne

W Niemczech z lasu można wynieść do 1 czy 2 kg - w zależności od regionu - grzybów na osobę. Kary za niestosowanie się do tych ograniczeń mogą sięgać nawet w przeliczeniu nawet ponad 7 tys. złotych. Limit wagowy obowiązuje również w Anglii , gdzie można zebrać maksymalnie 1,5 kg grzybów na osobę.

Grzybobranie. Zakazy w Belgii i Holandii

Grzybobranie jest zakazane w Belgii i Holandii . W tym drugim kraju nie można zbierać grzybów na własny użytek, a to dlatego, że właścicielem lasów jest królowa. Z kolei w Belgii grzybobranie jest zabronione pod karą mandatu. We Francji obowiązuje prawo własności i zdarza się, że za zbieranie grzybów trzeba zapłacić u właściciela lasu.

Specjalne przepisy dotyczące grzybobrania wprowadzono też we Włoszech. Tam, żeby wejść do lasu i zbierać grzyby, należy mieć specjalną legitymację grzybiarza, która kosztuje kilkadziesiąt euro. Żadnych ograniczeń nie ma za to w krajach skandynawskich. Tam bez problemów można zbierać grzyby bez ryzyka, że zostanie się za to ukaranym mandatem.