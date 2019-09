Grzegorz Schetyna zawiesił bojkot TVP. Jan Pospieszalski: karne kompanie mogą maszerować na Woronicza

Bojkot TVP został oficjalnie zawieszony. Grzegorz Schetyna stwierdził, że politycy PO powinni znów pojawić się w TVP, by "dawać świadectwo prawdzie". Jego deklaracja rozbawiła Jana Pospieszalskiego, który prowadzi w TVP Info program "Warto rozmawiać".

- Sam fakt tego rodzaju deklaracji jest dla mnie zabawny. No to jest śmieszne, że człowiek, który wiele zabawnych decyzji ostatnio podjął, mówi teraz, że odwołuje bojkot i karnie kompanie będą mogły maszerować na Woronicza czwórkami - powiedział w rozmowie z WP Jan Pospieszalski.

Bojkot TVP zawieszony. Trwał od stycznia

- To są decyzje, które musi podjąć odpowiedni dział. My, pracownicy, mamy zakaz wypowiadania się na takie tematy. To jest zapis, który mamy w umowie, nie od wczoraj czy dziś zresztą. On obowiązuje pracowników TVP od ok. 20 lat - zaznaczył w rozmowie z WP.