Grzegorz Schetyna: strajk trudniej skończyć. "Czekam na głos Tuska"

Powiedziałbym rządzącym, aby odeszli, jeśli nie radzą sobie ze strajkiem - krytykuje negocjacje polityków PiS z nauczycielami Grzegorz Schetyna. Lider PO ocenił też, że majowe wystąpienie Donalda Tuska będzie ważne dla polskiej polityki.

Pytany o to, kiedy uczniowie wrócą do szkół, lider Platformy zauważył, że strajk trudniej skończyć, niż zacząć.

- Decyzja o zawieszeniu strajku musi wypłynąć z całego środowiska - zastrzegał, dopytywany, co mają zrobić protestujący, jeśli rząd nie będzie szedł na żadne ustępstwa. - To trudne zadanie pana Broniarza, jak dalej działać - dodał Schetyna.

"Transfery PiS-owskiego układu"

Prowadzący rozmowę Konrad Piasecki pytał, czy gdyby Schetyna został premierem to wybrałby między 500+ na dziecko, a 1000 zł dla nauczycieli? -Dałbym i to i to z pieniędzy na abonament dla mediów publicznych - stwierdził lider PO.