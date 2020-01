Grzegorz Schetyna prezydentem Polski? Jadwiga Staniszkis: może będzie kandydował w wyborach

To byłby cios dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. A jednak zdaniem Jadwigi Staniszkis możemy się go spodziewać. Socjolog uważa, że Grzegorz Schetyna nie będzie kandydował na przewodniczącego PO, bo chce wystartować w wyborach prezydenckich. - Ja bym na niego głosowała - dodaje.

Socjolog chciałaby, by przewodniczący PO pozostał "kimś ważnym" w polityce. - Schetyna nie chce powtarzać pewnych form prezentowania siebie i teraz będzie prowadził - ewentualnie - tylko działalność proprezydencką. On byłby bardzo dobrym prezydentem - uważa. I dodaje: "ja bym na niego głosowała".

Oficjalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Czy partia zdobyłaby się na to, by z niej teraz zrezygnować? - W polityce bardzo często ludzie czują się oszukani. To jest gra, która zawiera takie ryzyko - kwituje Jadwiga Staniszkis.