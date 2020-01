Grzegorz Schetyna nie startuje w wyborach na szefa PO. Internauci reagują

Dziennikarze i politycy komentują decyzję Grzegorza Schetyny. Przez cztery lata przewodniczył Platformie Obywatelskiej, ale nie wystartuje już w wyborach na szefa PO. "Był uśmiechnięty. Nie wyglądał na smutnego" - piszą użytkownicy Twittera.

"Tomasz Siemoniak w ostatniej chwili wycofał się przed poprzednimi wyborami na szefa PO, co nigdy nie zostało wprost wyjaśnione. Teraz Grzegorz Schetyna namaszcza T. Siemoniaka na szefa PO. Wygląda to, jakby były lider wciąż chciał być szefem partii, ale niekoniecznie jej twarzą" - zauważa Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".

Do sprawy odniósł się też Marcin Makowski z "Do Rzeczy" i WP. "Grzegorz Schetyna nie kandyduje na szefa PO, ale desygnuje swojego człowieka - Tomasza Siemoniaka - w kontrze do 'młodych', który przynajmniej na papierze chcieliby wnieść do Platformy jakąś nową energię. Nie wiem, czy to dobra recepta na udany restart partii" - ocenił.