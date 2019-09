Grzegorz Schetyna: nie chciałbym być taki, jak Kaczyński

Grzegorz Schetyna wciąż wierzy w to, że opozycja może wygrać wybory parlamentarne. A jeśli przegra? Nie zdecydował się jeszcze, czy będzie ubiegał się ponownie o fotel przewodniczącego PO. Zapewnia też, że nie chciałby, być taki jak Jarosław Kaczyński. - Na pewno nie zamknę się na piątym piętrze w siedzibie PO na Wiejskiej. Ministrowie i premier nie będą do mnie przyjeżdżać jak na Nowogrodzką - mówi.

Schetyna przekonuje, że "cała polityka PiS, to pic", a ugrupowanie to, nawet nie opublikowało swojego programu wyborczego. - Zamieszczony w sieci dokument mogą zmienić, edytować. Niech PiS opublikuje skończoną całość, program w formie książeczki i położą obok naszego. Niewydanie programu przez PiS jest bardzo podejrzane - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Lider KO przekonuje, że gdy opozycja wygra wybory, nie zacznie rządów od odbierania tego, co PiS dał ludziom. - Co jest dane, nie zostanie zabrane. Nie odbierzemy 500+ ani nie podniesiemy wieku emerytalnego. Będziemy zachęcać Polaków do dłuższej pracy, dbać o to, żeby więcej zarabiali, będziemy zmniejszać obciążenia emerytalne... - zapewnił.