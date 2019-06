Gruzja: protesty i szturm parlamentu. Mateusz Morawiecki apeluje do Rosji

Niespokojnie w Gruzji po antyrosyjskich protestach przed parlamentem. Mateusz Morawiecki przyznał, że rozumie oburzenie Gruzinów. Wystosował również apel do Rosji.

- Rozumiemy oburzenie Gruzinów tym, co dzieje się w parlamencie gruzińskim (…) i apelujemy o to (…), żeby Rosja nie mieszała się do wewnętrznych spraw Gruzji i żeby doszło do uspokojenia sytuacji i jednocześnie, żeby ludzie nie ucierpieli na tym, co się teraz dzieje - powiedział szef polskiego rządu.