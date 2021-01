Gruba pomyłka w dostawie szczepionek do szpitala. Rządowa agencja "nieprzewidywalna"

"Dostosowujemy działania do nieprzewidywalnego i nieregularnego rytmu dostaw szczepionek przez ARM. Kiedy do szpitala dotarła niespodziewanie podwójna liczba szczepionek (1350 dawek zamiast zamówionych 600), podjęliśmy starania, aby w pełni wykorzystać wszystkie szczepionki z przeznaczeniem na grupy 0, co nam się udało" - napisał dr Jarosław Rosłon do radnych województwa mazowieckiego. 25 stycznia informował o przebiegu szczepień przeciwko COVID-19.