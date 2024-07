Groźny wypadek z udziałem US Army. Na miejscu śmigłowiec LPR

Straż Pożarna i LPR na miejscu

"W dniu 18 lipca 2024 r. o godz. 11:51 do SK KP w Bolesławcu wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem pojazdu wojskowego USA. Po dojedzie zastępów na miejscu okazało się, że doszło do zderzenia czołowego samochodu osobowego Volkswagen Passat z pojazdem wojskowym" - czytamy natomiast we wpisie na Facebooku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.