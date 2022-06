Groźny wypadek w Łukowie. Kamera monitoringu nagrała moment zderzenia

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w Łukowie na Lubelszczyźnie. Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały moment zderzenia dwóch aut – forda focusa i forda mondeo. Na nagraniu udostępnionym przez lubelską policję widać jak 23-latka kierująca focusem, nie zwalniając, wjechała z impetem na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej. Nie ustąpiła tym samym pierwszeństwa 48-letniej mieszkance Łukowa. Auta obu kobiet zderzyły się z dużą siłą. Wypadek wyglądał groźnie. Na miejsce wezwani zostali funkcjonariusze policji, ratownicy oraz straż. Obie kobiety wymagały pomocy medycznej. Poszkodowane zostały przetransportowane karetkami do szpitala. Na szczęście tam okazało się, że doznane obrażenia ciała nie zagrażały ich życiu. Zabezpieczony z monitoringu materiał lubelska policja opublikowała “ku przestrodze”, przypominając kierowcom, że wystarczy chwila nieuwagi, by doprowadzić do wypadku.

