Groźny wypadek na A1. Dwie osoby ranne

Do wypadku doszło we wtorek rano na 404. kilometrze A1 w okolicach miejscowości Siomki w powiecie piotrkowskim. Z nieustalonych jeszcze przyczyn doszło do zderzenia czterech samochodów – trzech osobowych i ciężarowego. Dwie osoby zostały ranne. Policja ustala okoliczności zdarzenia na miejscu wypadku.