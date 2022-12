Groźny pożar w Szczyrku. Budynek całkowicie spłonął

Zdjęcia z miejsca zdarzenia w swoich mediach społecznościowych opublikowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Buczkowicach, którzy również brali udział w akcji gaśniczej. "Do działań w Szczyrku wyjechały dwa zastępy samochodami przystosowanymi do poruszania się w terenie ze względu na trudny dostęp do miejsca pożaru: BESTIA i Land Rover" - przekazali na swoim profilu na Facebooku.