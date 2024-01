Groźne zakłócenia na Bałtyku. Trop prowadzi do Rosji

O sprawie pisze dziennik "Die Welt" w poniedziałek, 8 stycznia. Co najmniej od połowy grudnia samoloty i statki muszą liczyć się z awarią systemów nawigacyjnych w rejonie Morza Bałtyckiego. Spowodowane jest to zakłóceniami sygnału GPS. Zdaniem gazety może utrudniać to bezpieczną nawigację, wpływać na gospodarkę i życie cywilne.