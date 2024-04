Groźne popisy na autostradzie. Kierowca poszukiwany

Niebezpieczny moment na autostradzie A4. Na odcinku w kierunku Mysłowic (woj. śląskie) jeden z uczestników ruchu był świadkiem groźnej sytuacji. Jego kamerka samochodowa uchwyciła moment, na którym kierujący audi stwarza zagrożenie dla kierowcy opla, zajeżdżając mu drogę i kilkukrotnie hamując przed jego maską. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale gdyby nie kilka przytomnych reakcji właściciela opla, całe zdarzenie mogłoby zakończyć się tragedią. Nagranie świadka trafiło już na policję, a służby wystosowały pilny apel, by znaleźć kierującego oplem, jako świadka tej sytuacji. "Policjanci z Ogniwa ds. Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach poszukują kierującego ciemnym oplem insignia, który został zarejestrowany na poniższym nagraniu z samochodowego rejestratora. Na nagraniu widoczne jest niebezpieczne zachowanie kierującego pomarańczowym audi wobec poszukiwanego kierującego. Do zdarzenia doszło na mysłowickim odcinku autostrady A4 23 marca 2024 roku. Jeśli macie Państwo informacje mogące przyczynić się do ustalenia tożsamości kierującego ciemnym 0plem prosimy o kontakt z oficerem dyżurnym mysłowickiej komendy pod numerem telefonu 47 85 262 00 lub na email: prewencja@myslowice.ka.policja.gov.pl" - brzmi apel policji.