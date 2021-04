Groźna zabawa nastolatek w Pile. Mogło dojść do tragedii

Policja w Pile zatrzymała siedem nastolatek, które dla zabawy kłady się na ruchliwej jezdni w mieście. Śledczy bazowali na podstawie m.in. doniesień medialnych. Wideo z tego zdarzenia trafiło do sieci. Co więcej, to niejedyne wykroczenia nieletnich dziewczyn.

"Zabawa" nastolatek w Pile. Policja ujawniła szczegóły Źródło: Getty Images, KPP w Pile