Groził śmiercią Tuskowi i Kopacz oraz wysadzeniem PE. Kara w zawieszeniu

Zakończył się proces 39-letniego Michała S., którego prokuratura oskarżyła m.in. o to, że w 2016 roku wykonał telefon do biura Martina Schulza w Strasburgu. O sprawie informuje polsatnews.pl. Podczas rozmowy zagroził pozbawieniem życia przewodniczącego PE oraz wysadzeniem budynku europarlamentu w wypadku niezaprzestania przez Shulza "ingerowania w wewnętrzne sprawy Polski".

Groził śmiercią m.in. Tuskowi czy Kopacz

Kolejny zarzut to groźby w stosunku do polityków Platformy Obywatelskiej. Mail z groźbami pozbawienia życia w wypadku poparcia nieustalonej rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczył grupy europarlamentarzystów PO, w tym m.in.: Janusza Lewandowskiego, Jarosława Wałęsy, Jerzego Buzka, Róży Thun, Danuty Huebner, Dariusza Rosatiego, Julii Pitery oraz Michała Boniego. Drogą elektroniczną mężczyzna groził też Donaldowi Tuskowie, Ewie Kopacz i Grzegorzowi Schetynie.

"To czyny karygodne"

Jak uzasadniła sędzia Magdalena Gałkowska, oskarżony działał umyślnie, "z zamiarem bezpośrednim na szkodę funkcjonariuszy publicznych, którym groził odebraniem najwyższego dobra, jakim jest życie". - Są to czyny karygodne. (...) Oskarżony dysponował możliwością oceny swojego zachowania pod względem faktycznym i prawnym, w chwili ich dokonania miał wolną wolę i mógł zachować się zgodnie z normami prawnymi - mówiła Gałkowska.

Dodała, że okolicznością łagodzącą jest m.in. złożenie przez mężczyznę wyjaśnień, w których przyznał się do tego, że zadzwonił do biura Parlamentu Europejskiego oraz wysłał maila do biura Platformy Obywatelskiej. - Uregulowana sytuacja zawodowa pozwala założyć, iż przestępstwo było incydentem w życiu oskarżonego - tłumaczyła sędzia.