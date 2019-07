Groził prezydentowi Radomia w internecie. Pójdzie siedzieć

Sąd skazał na 7 miesięcy więzienia 35-letniego mężczyznę, który w mediach społecznościowych groził śmiercią prezydentowi Radomia Radosławowi Witkowskiemu. Wyrok nie jest prawomocny.

Kamil M. umieścił na Facebooku łamiący prawo wpis w styczniu, niedługo po morderstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Groził Witkowskiemu, że "będzie następny" i dołączył do wiadomości zdjęcie wbitego w pień noża.

Mężczyzna twierdzi, że gdy o jego czynie zrobiło się głośno, próbował skontaktować się z prezydentem Radomia, żeby go przeprosić. Gdy dodzwonił się do sekretariatu w radomskim magistracie, nie połączono go z Radosławem Witkowskim. 35-latek przeprosił prezydenta osobiście na sali sądowej. Witkowski przyjął przeprosiny i uścisnął dłoń mężczyzny.